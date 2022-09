Philocomix Tome 3 : Métro, boulot, cogito

Le travail définit en grande partie notre identité, occupe une place majeure dans notre existence et constitue un marqueur essentiel de notre vie sociale. C'est de ce concept universel que s'emparent les auteurs de Philocomix pour enclencher de nouvelles réflexions sur le bonheur ! Est-ce qu'être un bon travailleur me suffit pour être heureux avec les autres ? La technique, source de progrès, permet-elle de vivre mieux et d'être plus heureux ? Puis-je être heureux si on ne me garantit pas la propriété du fruit de mon travail ? Autant de questions pour lesquelles sont convoqués René Descartes, Karl Marx ou encore Adam Smith au travers de 10 nouvelles approches philosophiques courtes afin de nous éclairer sur la place du travail dans notre société et dans nos vies personnelles.