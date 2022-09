La vie gourmande

Reporter de choc dans les cuisines d'un trois étoiles, enquêtrice de terrain à la rencontre des commerçants de son quartier, exégète des goûts de ses amies Annie Ernaux, Mona Chollet ou Jeanne Cherhal, Aurélia Aurita relate aussi ses expériences au Japon, dans les Vosges, à Paris. . . De la junk food à la cuisine d'exception, d'histoires courtes en passions romantiques, l'autrice nous entraîne dans une quête épicurienne de sens et de sensations ! Et tout en empruntant les chemins du goût et de l'intime, Aurélia Aurita fait le récit d'un drame personnel : un cancer qui va bouleverser le quotidien. . . mais qui jamais ne triomphera de l'instinct de plaisir et de vie gourmande qui circule tout au long de ce livre.