L'amitié. Tu veux qu'on en parle ?

Dans un style parlé et immédiat, le narrateur échange avec deux enfants et rebondit à leur interrogations en déroulant un fil qui les conduit à comprendre une situation ou un comportement, à l'accepter ou à le modifier. Chaque titre part d'une situation du quotidien qui peut faire souffrir un enfant, puis on déroule le propos en apportant des pistes de réponses et des propositions d'aides clefs, pour dédramatiser. L'originalité de la collection tient au jeu progressif des questions qui amène à la compréhension globale d'un problème. Le ton est léger, peu formel, spontané, et le discours est émaillé d'exemples du quotidien, de ceux que rencontrent réellement dans leur vie, les enfants. l'amitié et les disputes : Quelques exemples d'étapes et d'interrogations : Ma copine me dit souvent que je ne suis plus sa copine. Mais peut-on être amis et pas d'accord ? être amis et ne pas tout aimer de l'autre ?. . . Oui, c'est la tolérance. Mais parfois je suis jalouse ? Et mon amie se moque. A-t-on le droit de se moquer même entre amis ? Non, mais si c'est le cas, il faut communiquer, s'expliquer, et essayer de se réconcilier. . . Les disputes ne sont pas que négatives, elles permettent d'écouter l'autre. Accepter aussi qu'il y ait des amitiés qui ne durent pas - c'était un bon moment - et d'autres, "pour la vie". . .