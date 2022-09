Au pays de Boby Lapointe

Boby Lapointe, auteur-compositeur-interprète disparu en 1972, il a écrit une cinquantaine de chansons et il a eu mille vies, mais parti trop tôt l'année de ces 50 ans ! Inventeur, créateur, passionné de mathématiques, poète, comédien, Boby a traversé la vie à cent à l'heure guidé avant tout par ses sentiments et sa fantaisie. Imprégné d'humour, d'espièglerie, de dérision et d'irrévérence, Boby s'amusait avec son image d'où l'envie de retracer des moments de sa vie en bande dessinée. Gaston, dessinateur, amateur de musique et de chanson, s'est lancé dans l'aventure. Après une plongée dans les archives familiales, les photos, les nombreux ouvrages et témoignages, il nous restitue un carnet de voyage. Des invités de renom ponctuent également ce récit en posant leur regard sur cet artiste si particulier. Préparez-vous "Chez Lapointe, on s'pointe et on pointe ! "