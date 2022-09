Michel Vaillant - Légendes Tome 1 : Dans l'enfer d'Indianapolis

Les 500 Miles d'Indianapolis, édition 1966 : une course mythique à de très nombreux égards. D'abord parce qu'elle provoqua vite une hécatombe parmi les voitures au départ, mais surtout parce qu'elle proposa un suspense écrasant entre Graham Hill et Jim Clark, deux champions qui se disputèrent la course jusqu'à la victoire ? contestée ? du premier. Pourquoi les officiels d'Indianapolis se mélangèrent-ils dans les tours accordés à Clark ? Et que se passa-t-il dans les coulisses de cette épreuve légendaire ? Michel Vaillant y était. Et va vous révéler tous ses secrets... Avec la collection Michel Vaillant ? Légendes, (re)découvrez les plus grandes courses à travers des éclairages et des récits inédits !