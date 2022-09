Plus que jamais l'état de nos mers et océans est sujet d'inquiétude. Ce nouveau titre de la collection DECOUVRE aide les jeunes lecteurs à se poser les bonnes questions sur les dimensions écologiques, climatiques et économiques des océans et de la biodiversité marine. Les textes courts, les infographies didactiques et les illustrations contribuent à la compréhension de sujets parfois complexes.