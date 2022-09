Sulwe a une peau qui ressemble à la nuit. Elle se trouve plus sombre que sa famille, plus sombre que ses amis. Alors que sa soeur a la couleur du soleil et attire tous les regards, Sulwe reste dans la pénombre et rêve de trouver sa propre lumière. Mais un soir, Sulwe embarque pour un voyage magique qui lui montrera que la nuit est aussi belle que le jour...