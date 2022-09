Le bal au clair de lune. Sol et Rémi avec Beethoven

" OCTAVE ET MELODIE ", deux héros d'une série de fiction littéraire consacrée à la musique à destination des 6-10 ans. Dans Fantômes au Clair de Lune, les deux enfants font la rencontre de Beethoven. Un soir qu'ils sont punis par leurs parents, Octave et Mélodie, frère et soeur de 5 et 8 ans, s'ennuient dans leur grenier : l'un boude en regardant la pleine lune par l'oeil de boeuf, tandis que l'autre, résolue à s'amuser, ouvre de vieilles malles usées... Quand Mélodie trouve la robe de bal d'une illustre comtesse et qu'Octave s'empare d'un costume queue de pie, ils se trouvent tout d'un coup projetés à la cour de Vienne, entourés de fantômes et notamment du plus teigneux d'entre eux : Beethoven lui-même...