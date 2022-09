Assassin's Creed Valhalla. Les mythes oubliés

Accompagnez Baldr, fils d'Odin, dans sa quête pour forger une paix durable entre les neuf royaumes ! La guerre est sur le point d'éclater entre les deux royaumes voisins de Muspelheim et Svartalfheim, et Surtr, le seigneur des Muspels, rassemble son armée de géants du feu. Déterminé à empêcher un tel bain de sang, Baldr, fils d'Odin et dieu de la lumière, demande l'aide du grand dieu fallacieux, Loki. Loki trahira-t-il Baldr et le reste des sir ? Ou Baldr gagnera-t-il le coeur de la fille de Surtr et forgera-t-il une paix durable entre les neuf royaumes ?