le caillou magique

Dans la jungle, il y a des bananes et... des cailloux ! Dans la jungle, il y a des bananes. OUI. Et aussi des tas de prédateurs prêts à tout pour se régaler. Tiens, par exemple, avez-vous déjà goûté au fameux caillou magique ? Celui qui se transmet de grand-père à grand-père... Non ? Et bien l'éléphant de notre histoire non plus. Lui, il a trouvé un magnifique régime de bananes et croit encore qu'il va pouvoir se goinfrer tranquille. En effet, comment imaginer le plan machiavélique qu'un perroquet et un singe envieux vont monter dans leur coin ? C'est ainsi que commencent des négociations serrées entre le singe malin, le perroquet (le cerveau de l'imposture) et l'éléphant. Tout y passe : le mensonge (très gros bien sûr), la mauvaise foi, la manipulation... (il s'agit tout de même de faire croire qu'un certain "caillou magique" a le goût le plus exquis qu'on lui donne selon ses envies...). En face, nous avons un éléphant bien crédule ! Enfin ça, c'est ce que l'on croit. Car rien n'est définitif... On peut être très étonnés... Car n'oublions pas. Nous avons affaire à des prédateurs de haut vol ! Et dans ces conditions, les événements pourraient bien tourner de manière... imprévisible !