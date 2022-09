Le mystérieux boléro. Sol et Rémi avec Ravel

" OCTAVE ET MELODIE ", deux héros d'une série de fiction littéraire consacrée à la musique à destination des 6-10 ans. Dans Le Mystérieux Boléro, les deux enfants font la rencontre de Maurice Ravel. Eté 1928, Montfort-L'Amaury. Octave et Mélodie, frère et soeur de 5 et 8 ans, inaugurent leur nouveau ballon de football : la première coupe du monde vient de s'achever en Uruguay et ils rêvent de gagner contre l'Argentine. Quand Mélodie envoie le ballon si haut qu'il atterrit de l'autre côté du mur, c'est dans la demeure d'un drôle de personnage que les deux enfants pénètrent. Très vite, une gouvernante revêche du nom de Mme Revéleau les accueille avec un verbe aussi haut que son chignon : personne ne doit déranger le maître, occupé à travailler sur son boléro. Un Boléro ? Mais de quoi diable s'agit-il ? Une chaise ? Un chapeau ? Dévorés par la curiosité, n'écoutant que leur courage, Octave et Mélodie décident de mener l'enquête...