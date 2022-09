The return of the demonic master Tome 1

" Le Démon Rouge " : son nom fait frémir de peur tous ses ennemis, car il est l'homme le plus puissant de son univers. Mais une coalition de maîtres réussit à lui ôter la vie. Pourtant, ce n'est pas la fin pour lui : le voilà de retour dans son corps d'origine sur Terre. Réincarné dans sa toute première vie, comme un adolescent normal. Ou presque... Car Jinho a gardé tous ses pouvoirs de Maître des Démons. Mais, cette fois-ci, pas question de se laisser marcher sur les pieds ou de perdre les personnes qu'il aime. Et il comprend vite que les monstres existent aussi dans la vraie vie et que lui seul peut les arrêter...