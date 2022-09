Danny, Liam et leurs amis sont réunis au château d'entraînement de la Football Academy pour une finale qui leur permettra de remporter une surprise... La tension est à son comble en cette fin de match et c'est à ce moment-là que tout dérape dans la tête de Danny ! Alors que son équipe a remporté le gain du match, Danny profane un début d'insulte raciste à son ami Liam... Ca ne lui ressemble pas de dire ou de penser des choses ainsi ? ! Danny a honte... Heureusement, le directeur de la Football Academy, est là pour rappeler les valeurs essentielles du football et pour aider Danny à comprendre pourquoi il a réagi ainsi... mais surtout l'aider à évoluer à l'avenir en empruntant d'autres chemins que celui des préjugés. Un chemin plus difficile d'accès mais qui permet d'atteindre ce qu'on est vraiment au fond de soi...