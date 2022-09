Ironda, reine des arènes

Ironda naît par une nuit d'été dans une prairie vallonnée de Chalosse. Avec ses grands yeux, sa belle robe noire et la tache blanche sur son front, elle gagne rapidement le coeur de Gabriel, le jeune garçon de la ganadéria Esperanza. Des premiers jeux sur la place du village aux plus célèbres arènes gasconnes, ils découvrent ensemble le monde de la Course landaise : le courage des écarteurs, des sauteurs, le sang froid des cordiers, l'émotion du public et la compétition, de plus en plus difficile... Et bien sûr la vie au sein d'un troupeau de vaches landaises. Au fil des mois, Ironda devient une coursière dont tout le monde parle. Parviendra-t-elle à remporter la récompense ultime : la célèbre Corne d'or ?