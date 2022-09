Chronographie de la Seconde Guerre mondiale

La demande de chronologie en histoire est partout formulée, que ce soit au sein des mondes scolaires comme plus généralement par les amateurs d'histoire. Pour y répondre à travers une forme aussi originale que percutante, quoi de mieux que l'infographie ? C'est pourquoi Nicolas Guillerat, remarquable datadesigner de l'Infographie de la Seconde Guerre mondiale et de la Rome antique, s'est associé à un jeune historien agile, Thibault Monbazet, pour offrir la première chronographie au monde du second conflit mondial. A travers une approche aussi ludique qu'esthétique, ce sont toutes les grandes dates de la période qui sont ici mises en scène et liées entre elles, de façon à donner non seulement des informations brutes mais également à offrir un supplément de sens à la multitude d'événements qui composent ce cataclysme mondial. Il fallait encore un objet susceptible de porter une telle ambition ; c'est chose faite avec ce leporello de 32 pages permettant une lecture aisée et agréable, tout en offrant une fresque au graphisme exceptionnel.