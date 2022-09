Goya, le terrible sublime

Goya, le génie tourmenté. 1793, Cadix. Alité, Francisco de Goya se rétablit suite à une étrange affliction qui va le laisser sourd. Maladie ou malédiction ? Alors qu'il est au sommet de son art, il se retrouve affaibli par la fièvre et les migraines, assailli par des visions grotesques et morbides. Epouvanté, le peintre en appelle à sa raison : peut-être que ces monstres ne sont pas réels ? Persécuté par des créatures cauchemardesques, il est épaulé dans cette épreuve par son amie et confidente, la duchesse d'Alba. Elle aussi semble voir ces figures terrifiantes qui vont inspirer à l'artiste ses fresques les plus célèbres. Un roman graphique magnifique aux reflets flamboyants qui nous invite à partager les tourments et l'univers fantasmé d'un des artistes majeurs de la peinture espagnole. Une oeuvre originale à mi-chemin entre fiction et histoire, qui nous permet de mieux comprendre une période sombre de la vie de ce peintre de génie.