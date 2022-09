Loup gris part à l'aventure

Aujourd'hui, Loup gris s'ennuie. "Chasser sur ce territoire, c'est toujours la même histoire". Et s'il allait ailleurs ? Prêt pour l'aventure, direction le sud. Même pas peur ! Pendant des jours, pendant des nuits, Loup gris parcourt des prairies, franchit des montagnes, traverse l'Océan, voyage longtemps... Arrivé devant une grande plaine, sous un grand soleil, il grimpe sur un rocher pour scruter les alentours et renifler aux quatre vents. Mais hoho, le rocher se déplace... c'est Buldozor, le rhinocéros ! Et Buldozor n'apprécie pas vraiment qu'on lui marche dessus. Des rencontres plus surprenantes les unes que les autres attendent Loup gris, qui ne sait pas vraiment où il a mis les pieds... Gilles Bizouerne sort des décors bien connus de Loup gris pour découvrir un terrain de chasse élargi, dans la savane africaine.