Astrid Bromure Tome 7 : Comment lessiver la baby-sitter

Leurs parents sortis pour le dîner, Astrid et ses demi-cousins, les jumeaux William et Willem ainsi que bébé Bertie, doivent passer la soirée ensemble au domicile des Bromure. La baby-sitter pressentie ayant renoncé face à l'ampleur de la tâche, les parents d'Astrid engagent en dernière minute, Patience, la nièce de Mademoiselle Poppyscoop. Débutante, la jeune femme est très professionnelle mais bien mystérieuse... Les voici réunis pour une soirée où les idées de jeux et d'activités plus ou moins autorisés ne manquent pas... et parfois même la magie semble prendre le pas sur la réalité...