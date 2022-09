Raconte-moi des histoires de l'espace

Un recueil d'histoires sur le thème de la peur avec les héros Disney et Pixar ! 6 histoires illustrées, avec WALL-E, Buzz l'Eclair, Stitch et leurs amis. Contient les histoires suivantes : La Planète au trésor : L'histoire du film WALL-E : L'histoire du film Toy Story : Une aventure dans l'espace WALL-E : Retour sur Terre Lilo et Stitch : L'histoire du film WALL-E : Un cadeau pour WALL-E Dès 4 ans.