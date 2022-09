Bienvenue chez les Loud. 60 activités pour échapper aux soeurs

La vie chez les Loud est chaotique... Surtout pour Lincoln ! Aide-le à échapper à ses dix soeurs grâce à ce super livre d'activités ! Joue, relève des défis et résous des énigmes pour tenter de garder une longueur d'avance sur les dix soeurs de Lincoln. Trouve des endroits tranquilles, approprie-toi la télé et le canapé, déchiffre des messages codés... Réfléchis vite à un plan et mène à bien toutes les missions indispensables à la survie dans la maison des Loud... où chaque jour est une nouvelle aventure !