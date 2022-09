Jheronimus Bosch

Hieronymus Bosch, créateur visionnaire de démons, génie insaisissable, parfois désigné comme "artisan du Diable" a peint parmi les oeuvres les plus emblématiques de la fin du Moyen Age. Cette biographie nous emmène au sein de la vie du peintre, de sa famille, de ses sources d'inspiration, et nous montre comment ses oeuvres, si singulières, prennent vie en cette période fascinante. Le dessinateur, Marcel Ruijters, réalise ici un roman graphique sur le peintre, sur lequel il a travaillé pendant quatre ans pour un résultat graphiquement superbe. Très documenté (notamment bien référencé à la fin de l'album), il apporte une attention particulière au contexte culturel et historique. La bande dessinée se compose de six chapitres, couvrant chacun un pan de la vie de Bosch. On sait peu de choses sur lui, mais en dépeignant le bas Moyen Age dans toute sa crudité et sa beauté, Ruijters fait un lien avec les peintures de Bosch, nous permettant de mieux comprendre comment celui a imaginé fait naître ses figures si étranges. Comme dans cet extrait où la femme de Bosch fait un cauchemar dans lequel elle semble se promener dans les peintures de son mari... Ruijters est alors à son meilleur. Celui-ci a su libérer sa riche imagination sur la vie et l'époque de Bosch, sans en déformer les faits. Il réussit, avec un humour contagieux, un cocktail irrésistible qu'aucun amateur de bande dessinée, amateur d'art ou admirateur de Hieronymus Bosch ne devrait manquer.