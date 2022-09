Ernest et Célestine : Au jour le jour

Ernest et Célestine se promènent quand, au milieu d'un champ, ils aperçoivent un magnifique prunier qui croule sous ses fruits... Ils enjambent la barrière et remplissent un panier, quand le propriétaire du champ arrive... et ce n'est que le début des aventures de la journée ! Une histoire joyeuse et savoureuse, aux couleurs et aux parfums estivaux : faire des confitures, improviser une fête des fleurs, une multitude de petites joies dans lesquelles on se plaît à accompagner Ernest et Célestine