Dune Tome 2

Le jeune Paul Atréides et sa mère, dame Jessica, se retrouvent bloqués dans le désert profond d'Arrakis. Après avoir subi la terrible trahison d'un des leurs, la maison Atréides est détruite par leurs plus grands ennemis, les Harkonnen. Paul et Jessica doivent trouver le peuple mystérieux des Fremens, ou périr... Publiée à l'origine en 1965 et à présent fidèlement adaptée en roman graphique, par le fils même de l'auteur, BRIAN HERBERT, et KEVIN J. ANDERSON, cette saga explore les complexes relations entre religion, écologie, technologie et émotions humaines alors que les clans s'affrontent pour le contrôle d'Arrakis. Cet étonnant mélange d'aventure, de mysticisme, d'environnementalisme et de politique, est maintenant retranscrit comme jamais grâce aux dessins de RAÚL ALLEN et de PATRICIA MARTÍN, donnant une nouvelle incarnation à ce puissant conte fantastique et l'offrant à découvrir ou à redécouvrir à de nouvelles génération de lecteurs. Une série en 3 tomes.