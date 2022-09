Cache-cache dans le jardin

L'univers tout en rondeur et douceur de Disney baby pour s'éveiller au langage ! Un petit livre tout-carton silhouetté pour une lecture à deux voix autour de ce qui se cache dans le jardin. L'adulte lit le texte et l'enfant les mots illustrés. Un temps de partage qui favorise l'apprentissage du langage et le développement du vocabulaire des tout-petits.