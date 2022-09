Mes premières notions : Formes, couleurs, nombres, contraires. 4 livres tout-carton inclus

Le boîtier idéal pour favoriser les premiers apprentissages ! Ce solide boîtier comprend 4 livres que les plus jeunes lecteurs prendront plaisir à lire partout. Chaque livre présente un concept de base différent : les nombres, les formes, les couleurs et les contraires. Avec sa présentation dynamique, ses illustrations vives et colorées, ces livres susciteront l'intérêt de l'enfant et favoriseront l'acquisition du langage comme des premiers concepts