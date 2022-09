Tous les étés, je passe une semaine chez Mamie. Il y a plein de choses à faire là-bas, alors on se lève tôt. Puis vient l'heure de la sieste, et Mamie ferme les volets. Vague déferlante, carnaval de Venise, vieille locomotive... voici ce que je découvre en les rouvrant ! Et aujourd'hui, quelle aventure m'attend ?