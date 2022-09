Lorsque la nuit tombe, c'est l'heure où sort Balthazar. Mâchoire en dents de scie, il rôde et se faufile, plus discret qu'une ombre, à la recherche de son dîner. Quand il l'a repéré, il s'approche doucement, tout doucement, et se glisse dans les chambrées. Avez-vous deviné ce qu'il aimait manger ?