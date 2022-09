Keith Haring. Le street art ou la vie

Le premier roman graphique consacré au petit génie du street art Un artiste populaire Plus de 30 ans après sa mort, l'enfant prodigue du street art continue de fasciner le grand public. Objet de rétrospectives régulières ou d'expositions thématiques, son oeuvre prolifique et protéiforme (1980-1990) dépasse les frontières du monde de l'art pour s'adresser à tous. Adepte d'une forme de création spontanée, obtenue avec des outils modestes (craie), s'épanouissant sur tous types de supports, Haring démocratise l'art en investissant galeries et concept-stores, rues et stations de métro new-yorkais. Hip-hop et années sida Ce roman graphique raconte la vie de cet artiste hors du commun, de sa Pennsylvanie natale au New York contestataire des années 70 et 80, pépinière de talents hors norme, où figurent Basquiat, Warhol, Madonna, Grace Jones... Un monde bouillonnant de créativité, en pleine vague hip-hop, bientôt décimé par l'épidémie de sida, à laquelle l'artiste succombe à 31 ans. Un roman graphique, un vrai Une bande dessinée à l'atmosphère envoûtante, aux couleurs néon et aux accents pop art, qui rend hommage aux tons directs des oeuvres de Keith Haring. Une réussite !