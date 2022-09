Mes comptines du corps

4 comptines sonores et animées pour faire découvrir le corps ! 4 puces sonores et 4 animations pour découvrir les parties du corps : Je te tiens, tu me tiens par la barbichette : Tiens le MENTON de maman. Mon âne, mon âne a bien mal à la tête : Mets le bonnet sur la TETE de l'âne. Jean Petit qui danse : Fais danser les MAINS de Jean Petit. Savez-vous planter les choux : Aide le garçon à planter le chou avec son COUDE. Un livre sonore et animé pour les bébés dès 1 an.