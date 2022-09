Mes animaux à attraper : un livre-tissu à attraper et à manipuler dans tous les sens, à l'aide des éléments qui dépassent des pages. Un livre original à destination des tout-petits adapté à leurs petites mains malhabiles pour attraper, toucher, mordiller, froisser, etc. . Un livre-tissu sensoriel : avec des couleurs attractives pour l'éveil visuel du tout-petits, et des éléments sonores (papier crissant) pour l'ouïe et le toucher.