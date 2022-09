Les fondus du whisky

Les Fondus continuent d'assouvir leur passion de la bonne chère... Qu'il soit écossais, irlandais, américain ou japonais, le whisky s'est attribué une place de choix dans nos caves. Il n'en fallait pas plus pour que nos Fondus s'y intéressent. Si de votre côté, vous ne faites pas la différence entre un whisky et un whiskey, si les termes blend ou single malt ne vous inspirent pas grand-chose et si vous ignorez qu'on fait aussi du whisky en France, ce cours magistral distillé par les Fondus vous fera le plus grand bien. A noter qu'il est inutile de revêtir le kilt ou de chanter Les Lacs du Connemara pour apprécier cet album. Inclus : un dossier de 10 pages rédigé par le distillateur Etienne Bouillon.