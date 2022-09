Les fondus du champagne

Des bulles au service d'autres bulles ! La BD qui va tout vous apprendre sur le champagne ! Qui dit champagne, dit fête, dit luxe, dit prestige de la France... Mais le champagne, c'est bien plus que ça, c'est un vin ! Et quel vin ! Les cépages chardonnay, pinot noir et pinot meunier ne dorment jamais dans cet album pétillant. Leurs arômes sont partout au fil de ces pages et on n'en attend pas moins de ces cépages... De l'élevage au dégorgement, en passant par la prise de mousse et la mise en bouteilles, vous allez tout savoir sur la conception du champagne et vous découvrirez notamment que, quand on le fait, on le fête !