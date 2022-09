Les fondus du vin de Bourgogne

Un album nectar ! Les Fondus n'auront jamais si bien mérité leur nom. Car c'est en Bourgogne que leur passion pour le vin va les mener. Napoléon, outre celle de vouloir asservir l'Europe, avait une passion : le Gevrey-Chambertin. Alexandre Dumas déclarait "Un Montrachet devrait être bu à genoux et nu-tête". Dans cet album, c'est au tour de nos Fondus d'avoir des citations inoubliables comme "Mamma Mia, le Bourgogne c'est canon ! " Et justement, ils ne vont pas manquer d'en boire des canons ! Et dans tous les coins de la Bourgogne ! Ils vont avec humour et méthodiquement prouver que le Bourgogne c'est un sacré vin, mais peut-être avant tout, un vin sacré...