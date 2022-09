Dungeon Reset Tome 1

La vie de Dawoon bascule le jour où il est projeté dans un monde parallèle : il va devoir participer à un jeu mortel, Dungeon Game, en faisant face à des monstres et autres dangers. Alors qu'il tombe dans un piège et parvient à y survivre, le jeu se réinitialise et lui accorde de nouvelles compétences suite à un bug. Pour rentrer chez lui, Dawoon va devoir rivaliser d'ingéniosité...