Easy tricot. 2e édition

Le livre qui a fait ses preuves pour débuter le tricot ! Sept ans après la parution de la première édition, Easy Tricot revient en librairie avec un nouveau design et des projets remis au goût du jour ! Laure, créatrice de WoolKiss, s'adresse aux grands débutants et les prend par la main pour se lancer dans l'aventure du tricot. Petit à petit, on apprend à maîtriser les indispensables : monter les mailles, tricoter à l'endroit, faire un échantillon... Le livre propose une progression en douceur modèle après modèle : chaque modèle nous apprend une nouvelle technique et, au fur et à mesure, grâce aux conseils et petites astuces de Laure, on acquiert toutes les techniques de base du tricot. Ainsi, on commence par tricoter un bonnet, puis un snood, une pochette, des mitaines, un sac, un doudou, un headband, un coussin, une couverture... Les points de jerseys, les augmentations et les diminutions n'auront plus de secret pour vous ! Des renvois à des vidéos pensées pour les débutants sur son site accompagnent les explications très claires de Laure. Et des pages en plus pour apprendre à bien comprendre les erreurs que l'on commet le plus souvent quand on se lance. Un livre qui a fait ses preuves pour débuter au tricot.