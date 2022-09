Tour. Tome 2

L'espoir meurt en dernier... 2072. Cela fait 30 ans que l'humanité vit à la verticale. Depuis qu'une bactérie a décimé laquasi-totalité de la civilisation, les survivants s'entassent dans une immense tour où un unique espace vert subsiste : la serre. Quand celle-ci est soufflée par une explosion, la tension monte encore d'un cran entre les deux groupes qui cohabitent tant bien que mal : les " Anciens " qui ont connu le monde d'avant et les " Intras " qui sont nés dans la tour. Les Anciens, épaulés par Newton, l'IA, se sont toujours posés en gardiens de l'ordre et des traditions, mais désormais le semblant d'équilibre entre les générations vacille. La tour enserre les coeurs et étouffe les rêves. La pénurie qui menace aggrave les conflits... Dans ce contexte, le jeune Aatami va entreprendre "le grand voyage" : une expédition au-delà des terres dévastées. Jadis, son père fit le même pari... et en mourut. Coupé de Newton, Aatami va devoir affronter l'inconnu, seul.