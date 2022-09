Cars, les histoires de Flash McQueen Tome 5 : Le monstre de la Forêt Noire

La collection des aventures de Flash McQueen, dérivées des films Cars, Cars 2 et Cars 3. Une histoire de 32 pages, relié cartonné avec un niveau et un temps de lecture (env. 10 min) adapté aux enfants. De grandes illustrations, une maquette dynamique, une typo choisie pour un confort de lecture optimal. Dès 4 ans. Résumé : La voiture Max Schell a invité Flash à participer à une compétition dans une grande forêt allemande. Mais lors de son entraînement, le bolide rouge apprend qu'un monstre hanterait le circuit... Les champions iront-ils au bout de cette course effrayante ?