Bonne nuit ! Disney

Un tendre livre d'histoires dans lesquelles les héros Disney vont faire dodo ! - Les belles aventures de Pinocchio, Dumbo, Simba, Bambi et leurs amis, dans ce recueil de 10 histoires autour du rituel du coucher. Avec de grandes illustrations en pleines pages pour accompagner votre enfant au pays des rêves ! - Des scènes en pleines doubles pages sans texte. - Des histoires courtes et faciles à comprendre. - Un livre relié très grand format, avec une couverture en mousse. Pour les 3-6 ans. Contient les histoires : Pinocchio : L'histoire du film Les 101 Dalmatiens : Patch Ouragan Dumbo : L'histoire du film Le Roi Lion : L'aventure nocturne La Belle et le Clochard : Le meilleur des baby-sitters Peter Pan : L'ombre de Crochet Bambi : Une nuit étincelante Les Aristochats : Le souhait d'anniversaire Cendrillon : Gus va au lit Merlin l'Enchanteur : La soirée pyjama