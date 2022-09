Le corps humain. Mon voyage d'exploration

De nombreux faits étonnants et de magnifiques illustrations, finement détaillées ! Des rabats et des pages dépliantes. Un pop-up géant ! Laisse-toi entraîner dans des mondes fantastiques et commence un extraordinaire voyage d'exploration ! Remonte des millions d'années dans le temps et fais la connaissance des dinosaures éteints depuis longtemps, grands et petits. Découvre comment fonctionne notre corps et comment rester en forme et bien d'autres choses encore. Trouve des informations amusantes sous les rabats et sur les pages dépliantes. Et pour couronner le tout, un pop-up géant surprendra les jeunes explorateurs !