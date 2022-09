Je ne suis pas un âne, je suis un zèbre

Un conte thérapeutique pour aider les enfants à haut potentiel intellectuel (HPI) à s'aimer et à s'épanouir. Quelle meilleure manière d'aborder la vie d'un jeune "zèbre" que la forme d'un conte illustré pour enfants ? L'autrice raconte l'enfance et la croissance parfois difficiles d'une enfant confrontée à sa différence : elle n'est pas comme les autres. Elle se voit "âne" , et c'est un chemin initiatique qui lui fera comprendre qu'elle est "zèbre" , autrement dit "haut potentiel" . Les zèbres sont des enfants intellectuellement précoces, qui s'ignorent la plupart du temps. De nature hypersensible, joyeuse et passionnée, ils se révèlent aussi hyperactifs et réticents à la concentration sur des tâches leur semblant inintéressantes : c'est pourquoi ils peuvent avoir de "mauvais résultats" à l'école, alors qu'ils sont par ailleurs brillants. Ce contraste est souvent la cause d'une grande souffrance pouvant désemparer les parents. Ce livre aborde chaque émotion et passage de la vie de "zèbre" sous forme de conte, avec douceur et du point de vue d'un zèbre. Chaque chapitre propose également un exercice pratique pour apprendre à comprendre et dompter chaque émotion. Cela amènera naturellement l'enfant concerné à surmonter les pièges et les obstacles inhérents à cette différence qui se révèle être une force pour parvenir à l'acceptation de soi, à la réussite scolaire et à un bien-être quotidien.