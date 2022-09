L'anniversaire du loup. Les trois petits cochons, il était encore une fois…

Tout le monde adore les "Trois petits cochons"! Cette collection propose un grand classique, mais aussi d'autres aventures uniques. L'histoire prend vie grâce à la figurine en carton et aux passages. Nos petits cochons préférés méritent qu'on leur dédie une collection ludique ! Détache la pièce de jeu de la première page et saute de scène en scène en passant par les passages rigolos. Profite de cette adaptation interactive d'un grand classique et de sa suite surprenante. P. S. Cette fois-ci, le loup aura sa propre histoire et qui sait peut-être même... une fête !