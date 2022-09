La ferme d'Emma

Un ouvrage pour aider les jeunes enfants à identifier des fruits et légumes de tous les jours. ? Pour fêter l'arrivée de l'automne, la petite Emma souhaite récolter des citrouilles de sa ferme. Mais de quoi s'agit-il ? A partir d'indices, cet ouvrage incite le jeune lecteur à découvrir des fruits et légumes en compagnie d'un héros de son âge. Il identifiera ainsi des pommes de terre, des choux-fleurs, des aubergines, mais aussi des figues, des kiwis et plein d'autres fruits et légumes qu'il consomme régulièrement.