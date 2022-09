Mes premières recettes d'automne

Un petit ouvrage qui t'apprend à cuisiner des recettes gourmandes et de saison ! Cet adorable carnet va t'apprendre à cuisiner tes premières recettes d'automne. Quatorze plats et desserts de saison, simples et gourmands, te sont proposés dans ce livre. Grâce aux illustrations et aux pas à pas détaillé, avec du matériel simple et adapté, tu vas pouvoir régaler toute ta famille et tes amis ! C'est l'occasion d'apprendre à manger équilibré et à révéler tes talents de cuisinier !