Renaissance Tome 5 : Les Hybrides

Tandis que le premier saut d'une délégation humaine vers une planète du Complexe parvient jusqu'à Torghon, la planète des grands froids, Liz Hamilton explore les contreforts des Andes à la recherche de Swänn. Elle le retrouve blessé et privé des toutes ses broches de communication. A Londres, Hélène et Sätie remontent la piste d'une expérience interdite : la production d'êtres hybrides, mélange d'humains et de Näkän. Trois expéditions, trois chemins qui vont mener à la découverte de la plus grande menace jamais orchestrée contre l'humanité et Renaissance.