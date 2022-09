Coeur collège Tome 3 : Un chant d'amour

" Est-ce que le lien d'amour qui unit les gens peut être vrai, profond, sincère et durable ? " C'est la grande question que se posent Linon et Garance, 11 ans, face à tous les événements amoureux, amicaux ou familiaux qui rythment leur vie... Garance est un peu désespérée : depuis le divorce de ses parents, elle vit chez son père où tout est nul ! A part peut-être ce gentil voisin qui s'acharne à écrire des chansons sur sa guitare mais sans trouver les mots... Linon, toujours blessée par l'attitude passée de Noa, continue d'ignorer ses tentatives pour se faire pardonner. Enjoy, elle, a des problèmes plus sérieux. Elle a refusé de sortir avec Soan et le chef des " Populaires ", furieux et vexé, s'est juré de se venger et va organiser le harcèlement en règle de la plus belle fille de l'école. Quant à Adèle, la graffeuse gothique, elle apprend que certaines de ses oeuvres vont être vendues dans une galerie très cotée. Peu habituée au bonheur, elle serait perdue sans le soutien de ses amies. Peut-on croire à l'amour quand la vie nous blesse constamment ?