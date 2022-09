Mes comptines de la ferme

4 comptines sonores et animées pour chanter la ferme ! 4 puces sonores pour chanter la ferme et ses animaux et 4 animations pour s'amuser avec eux : Un petit cochon pendu au plafond : Tire la queue du cochon. Il était une bergère : Découvre le beau fromage. Quand trois poules vont aux champs : Suis les poules. Il était une fermière : Fais rouler les pommes. Un livre sonore et animé pour les bébés dès 1 an.