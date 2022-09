Lettre à Eléonore. Huit questions essentielles

Des réponses lumineuses aux questions que les parents et enfants se posent de tout temps. Eléonore est une petite fille de sept ans qui a envoyé à l'écrivain Daniel Odier une lettre avec huit questions. Celles-ci sont les premières et les dernières que l'on se pose. L'auteur y répond avec simplicité et clarté dans cet album magnifiquement illustré. Dieu existe-t-il ? Où est-il dans mon corps ? A quoi ressemble le coeur ? Comment se fait-il qu'il soit si petit dans notre corps ? Pourquoi n'ai-je pas un corps comme un arc-en-ciel ? A quoi ça sert de vivre ? Je n'ai que des soucis. Pourquoi aime-t-on ? C'est quoi l'amour ?