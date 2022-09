Le déguisement de Monsieur Monsieur

Monsieur Monsieur et son chien Toutou sont invités par les nouveaux voisins, Nina et son chat Ronron, à un goûter déguisé. En quoi vont-ils bien pouvoir s'habiller ? En pirate qui se bagarre pour protéger son trésor ? En reine des neiges avec ses pouvoirs glacés ? Peut-être en super sorcier qui d'un coup de baguette magique peut tout transformer ? Au fil des pages, ils tenteront de trouver le déguisement parfait, qui se terminera en bonne partie de rigolade ! Un univers tendre et drôle, pour fêter l'amitié et le plaisir de se déguiser ! Sur chaque double page, on retrouve en flocage que l'enfant peut s'amuser à chercher et toucher. Un livre à toucher pour les enfants dès 2 ans.