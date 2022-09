Spider-Woman L'intégrale : 1978-1980

Les aventures de Jessica Drew se poursuivent, et Spider-Woman rencontre pour la première fois Spider-Man ! Elle devra aussi affronter les adversaires les plus atypiques de l'univers Marvel, depuis les Frères Grimm jusqu'à la maléfique Nekra. Mark Gruenwald (L'ESCADRON SUPREME) et Carmine Infantino, l'un des dessinateurs les plus influents des années 70, font équipe pour raconter les aventures de la belle Spider-Woman, qui n'avaient jusque-là été publiées que dans le petit format de Nova... ou même pas du tout pour certains épisodes !