Lone Wolf & Cub Tome 4 . Edition de luxe

Ittô Ogami se rapproche de sa proie. Guidé par son désir de vengeance, le Loup Solitaire n'a que faire des ennemis qui tentent de lui barrer la route. Retsudô Yagyû, chef de l'Ura-Yagyû, continue inlassablement d'envoyer ses hommes à la poursuite de cette bête assoiffée de sang. Les lames s'entrechoquent et le sang des ennemis se répand sur la route de cet ancien exécuteur. Cette série culte au Japon a également connu un immense succès aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs Frank Miller qui a dessiné les couvertures américaines. Magistralement illustré par Goseki Kojima et raconté par Kazuo Koike, ce récit palpitant de plus de 8000 pages dépeint les traditions et la culture japonaise et décrit avec justesse la brutalité des luttes politiques du Japon du XVIIe siècle. Bien que longue, l'intrigue n'est jamais lassante, les auteurs réussissant l'exploit de la renouveler sans cesse. Le titre du talentueux duo a été adapté à de nombreuses reprises en films, pièces de théâtre et séries télévisées.